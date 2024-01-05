США готовятся к большой войне на Ближнем Востоке

Они усиливают группировку кораблей в регионе

Вашингтон разыгрывает на Ближнем Востоке рискованную карту. Однако на фоне палестино-израильского конфликта агрессивные действия США вызывают всё большее возмущение арабских стран. Важное заявление сделал премьер Ирака: американский контингент должен покинуть страну.

Краску цвета крови активисты выливают на асфальт перед кортежем госсекретаря США. Энтони Блинкен едет в дипломатическое турне по странам Ближнего Востока, однако сторонники Палестины считают именно Вашингтон главным виновником страданий жителей сектора Газа. Западные СМИ пишут, что США готовятся к участию в большой войне на Ближнем Востоке после серии нападений в Ираке, Ливане и Иране.

Американская газета "Политико" утверждает, что Пентагон прорабатывает возможные сценарии в случае нападения на военных США или их союзников в Ираке и Сирии. Премьер-министр Ирака уже заявил, что основания для нахождения войск США и НАТО на территории его страны закончились. Мощный взрыв произошел сегодня вблизи американской базы. Вместе с этим Вашингтон разрабатывает и планы ответных ударов по йеменским хуситам, которые нападают на суда в Красном море. Представители ХАМАС также предсказывают расширение конфликта, но винят Израиль.

ХАМАС опубликовал видео, на котором бойцы движения ведут бои с израильской армией. Укрываясь в руинах - они наносят внезапные удары по противнику. Сейчас продвижение армии Израиля замедлилось, военные ведут зачистки занятых районов. За сутки, как заявил представитель ЦАХАЛ, уничтожено около ста целей.

США поддерживают стремление Израиля добиться военной победы. Однако погибших в секторе Газа уже более 22 тысяч человек. 9 января необходимость остановки боевых действий снова обсудит Генассамблея ООН. Но до этого все мирные инициативы были заблокированы Соединёнными Штатами.

Пётр Вершинин, «ТВ Центр»

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