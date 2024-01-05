Президент идёт на выборы как независимый кандидат

Представители Народного фронта и столичного отделения "Единой России" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах.

Решение главы государства поддержал в интервью АГН "Москва" глава Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов.

Я убеждён в том, что Владимир Владимирович – это воистину сильный и мудрый лидер, который ведёт нашу страну к успеху, к развитию. И то, с каким трепетом Владимир Путин обращает внимание на все сферы жизни, в том числе и во внутренней политике нашей страны, – это показывает его как руководителя поистине народного, который переживает за народ России.

8 декабря в Кремле на церемонии вручения медалей "Золотая звезда" Героям России Владимир Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Глава государства сказал это в разговоре со спикером парламента ДНР, командиром батальона "Спарта" Артёмом Жогой, который попросил Путина принять участие в выборах 2024 года.

Совет Федерации определил дату президентских выборов в России. Они пройдут 17 марта 2024 года. Центризбирком позже проинформировал, что голосование будет идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин будет участвовать в выборах как независимый кандидат. В Гостином дворе в Москве открыт предвыборный штаб Путина. В столице и регионах проходит сбор подписей в поддержку главы государства для регистрации его в качестве кандидата на предстоящих выборах.

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