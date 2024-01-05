Российские войска нанесли удары по центрам принятия решений на Украине

Все цели поражены

За неделю российские войска нанесли 41 групповой удар по украинским центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, аэродромам, арсеналам и топливным базам. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны.

Также в акватории Чёрного моря была уничтожена украинская противокорабельная ракета "Нептун", добавили в военном ведомстве.

Тем временем, подразделения Западной группировки отразили 18 попыток ВСУ перейти в контратаку и улучшили положение по переднему краю на купянском участке фронта. Уничтожено шесть танков, в том числе немецкий "Леопард", сообщает "ТВ Центр".

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