Директор Московского зоопарка поддержала решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Акулова назвала Путина сильным и мудрым лидером

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поддержала решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом она рассказала в интервью АГН "Москва".

Я безусловно поддерживаю Владимира Владимировича Путина и его решение выдвигаться в качестве кандидата в президенты на новый срок и на выборы в 2024 году. На мой взгляд, только сильный и мудрый лидер, такой как наш президент, может принимать эффективные решения, способствующие процветанию нашей великой страны как во внутренней политике, так и на мировой арене.

Акулова также отметила поддержку со стороны Путина природоохранных программ. Она напомнила, как президент выпускал в природу редчайших амурских тигров и сопровождал на зимовку стерхов.

8 декабря Владимир Путин объявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Выборы будут идти три дня – 15, 16 и 17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

Путин участвует в выборах как независимый кандидат. В Гостином дворе в Москве открыт предвыборный штаб Путина. В столице и регионах проходит сбор подписей в поддержку главы государства для регистрации его в качестве кандидата на предстоящих выборах.

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