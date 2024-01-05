Губернатор Гладков предложил жителям Белгорода переехать в Старый Оскол

И в Губкин

Власти Белгородской области готовы в целях безопасности вывезти семьи местных жителей из Белгорода в Старый Оскол и Губкин, для этого необходимо оставить заявку, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона назвал ситуацию в Белгороде непростой. Сейчас в городе работает оперативный штаб по восстановлению повреждённых жилых зданий и объектов инфраструктуры. Работу осложняют морозы.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. Погибли 25 человек, более ста получили ранения. Повреждены десятки домов и сотни единиц автотранспорта. В больницах Москвы и Белгородской области продолжают лечение 74 человека.

Также ВСУ обстреляли Белгород минувшей ночью. Губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших. Один из снарядов разорвался во дворе жилого дома. Несколько машин повреждены, выбиты стёкла в квартирах.

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