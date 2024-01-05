Собянин: Ликвидированы последствия аварии на электроподстанции в Бескудникове

Все дома запитаны по постоянной схеме

Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан, добавил мэр.

Авария на электроподстанции в Бескудникове произошла 4 января: выгорел один из трансформаторов, остальные получили повреждения. В районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное в результате отключилась электроэнергия и теплоснабжение. К вечеру того же дня в домах была восстановлена подача тепла.

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