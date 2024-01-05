ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Ликвидированы последствия аварии на электроподстанции в Бескудникове

18:19
  • пятница
  • 05 января 2024

Все дома запитаны по постоянной схеме

Последствия аварии на электроподстанции "Россетей" в Бескудниковском районе устранены. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения. Тем не менее двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан, добавил мэр.

Авария на электроподстанции в Бескудникове произошла 4 января: выгорел один из трансформаторов, остальные получили повреждения. В районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное в результате отключилась электроэнергия и теплоснабжение. К вечеру того же дня в домах была восстановлена подача тепла.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ликвидация пожара на электроподстанции
Ликвидация пожара на электроподстанции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.