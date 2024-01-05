Собянин: Акция "День без турникетов" поставила рекорд по числу площадок

Мэр подвёл итоги акции в 2023 году

В 2023 году проект "День без турникетов" установил рекорд по числу участников и партнёров, сообщается на сайте мэра Москвы.

Сергей Собянин, подводя итоги проведения этой популярной у москвичей акции в прошлом году, отметил, что к ней присоединилось более 300 компаний, а для москвичей и гостей столицы организовали более 1,3 тысячи экскурсий.

С 2012 года у москвичей и гостей города есть возможность побывать на московских предприятиях. Среди партнёров акции – заводы, издательства, театры, вузы, метрополитен, маркетплейсы. У проекта есть практическая ценность – профориентация. Во время экскурсии все желающие могут посетить мастер-классы, задать вопросы рабочим и топ-менеджерам.

"День без турникетов" – один из крупнейших профориентационных проектов. Благодаря ему москвичи и гости столицы могут увидеть крупные предприятия изнутри.

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