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Спас боевую машину: подвиг рядового Белогурова

11:01
  • суббота
  • 06 января 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны России рассказали о новых подвигах военных в зоне спецоперации.

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Под огнем противника: о новых подвигах российских военных в зоне СВО

Ефрейтор Павел Постоленко, наводчик-оператор танка, обнаружил вражескую машину разграждения, с помощью которой радикалы пытались сделать проходы в наших минных полях, и точным выстрелом уничтожил её.  А после смены огневой позиции, ликвидировал ещё два бронеавтомобиля противника.

Рядовой Сергей Белогуров во время наступления националистов, выводил свой танк на стрельбу прямой наводкой. Экипаж смог поразить большое количество пехоты ВСУ.

В ответ по нашей бронемашине боевики выпустили несколько ракет, но Сергей, благодаря навыкам вождения, сумел уберечь танк, и ПТУРы не достигли цели, сообщает "ТВ Центр".

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