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Украинцы придумывают новые способы спасения от мобилизации

11:22
  • суббота
  • 06 января 2024

Никто не хочет на фронт

В Киеве и области увеличили количество блокпостов для выдачи повесток. Сотрудникам военкоматов теперь разрешено заходить в дома и на работу к потенциальным призывникам. На какие только уловки не идут украинцы, чтобы не попасть на фронт.
Украинцы готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации

Потенциальным защитникам Отечества предлагают прятаться от грядущей тотальной мобилизации с помощью силиконовой маски с лицом старика. Цена вопроса в пересчёте на рубли – 32 тысячи.

В таких условиях многие украинцы теперь вообще не выезжают за город.  Даже курьеры, сообщают местные паблики, отказываются привозить посылки. Есть риск прямо с работы отправиться на передовую. А ведь это ещё скандальный закон "О мобилизации" не принят: некоторые депутаты противятся.

Чтобы сделать парламентариев более сговорчивыми, в ход идёт административный ресурс. Критиковавшая военных и лично Залужного Марьяна Безуглая, с позором снята с поста заместителя главы комитета по обороне.

Поиском внутренних врагов сейчас заняты и в Германии. Фермерам, которые блокировали паром и не дали вице-канцлеру Хабеку сойти на берег, теперь грозят реальные тюремные сроки.

На субсидии немецким аграриям у Берлина денег нет. На военную помощь Украине – нашли, предоставив очередной пакет вооружений. Тем временем издание Bild предупреждает: под видом украинских беженцев в Европу хлынул поток террористов, связанных в том числе с запрещённом в России "Исламским государством". Не говоря уже о том, что поставляемое Киеву оружие всё чаще всплывает на чёрном рынке.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

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