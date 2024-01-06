Украинцы придумывают новые способы спасения от мобилизации

Никто не хочет на фронт

В Киеве и области увеличили количество блокпостов для выдачи повесток. Сотрудникам военкоматов теперь разрешено заходить в дома и на работу к потенциальным призывникам. На какие только уловки не идут украинцы, чтобы не попасть на фронт.

Потенциальным защитникам Отечества предлагают прятаться от грядущей тотальной мобилизации с помощью силиконовой маски с лицом старика. Цена вопроса в пересчёте на рубли – 32 тысячи.

В таких условиях многие украинцы теперь вообще не выезжают за город. Даже курьеры, сообщают местные паблики, отказываются привозить посылки. Есть риск прямо с работы отправиться на передовую. А ведь это ещё скандальный закон "О мобилизации" не принят: некоторые депутаты противятся.

Чтобы сделать парламентариев более сговорчивыми, в ход идёт административный ресурс. Критиковавшая военных и лично Залужного Марьяна Безуглая, с позором снята с поста заместителя главы комитета по обороне.

Поиском внутренних врагов сейчас заняты и в Германии. Фермерам, которые блокировали паром и не дали вице-канцлеру Хабеку сойти на берег, теперь грозят реальные тюремные сроки.

На субсидии немецким аграриям у Берлина денег нет. На военную помощь Украине – нашли, предоставив очередной пакет вооружений. Тем временем издание Bild предупреждает: под видом украинских беженцев в Европу хлынул поток террористов, связанных в том числе с запрещённом в России "Исламским государством". Не говоря уже о том, что поставляемое Киеву оружие всё чаще всплывает на чёрном рынке.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

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