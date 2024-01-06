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Новые жертвы среди мирного населения: хроники войны на Ближнем Востоке

10:42
  • суббота
  • 06 января 2024

Израиль начал операцию на Западном берегу реки Иордан

Армия Израиля продолжает обстрелы сектора Газа.  Жертвами удара по жилому дому в Хан-Юнисе стали 18 человек. Новым атакам подвергся город Рафах на границе с Египтом, сообщает "ТВ Центр".

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А на западном берегу реки Иордан продвижение израильских войск встречает ожесточённое сопротивление. Военных вынудили покинуть город Эль-Бира. Неудачей окончился рейд ЦАХАЛ в лагерь беженцев в Восточном Иерусалиме - отпор дала палестинская молодёжь.

Однако Тель-Авив снижать темпы операции не планирует. Премьер Нетаньяху заявил: целью Израиля по-прежнему является уничтожение движения ХАМАС. Серией ракетных ударов армия еврейского государства снова обменялась и с ливанской "Хезболлой".

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