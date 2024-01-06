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Морозы не отступают: погода испытывает россиян на прочность

10:06
  • суббота
  • 06 января 2024

В Москве очень холодная погода сохранится ещё три дня

Аномальные морозы охватили около 80% территории России. Холода задержатся на европейской части страны, Урале и в Западной Сибири, как минимум до середины будущей недели, сообщает "ТВ Центр".

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Такое бывает крайне редко. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ниже нормы на 8-17 градусов. Метеорекорды уже побиты в Санкт-Петербурге, Вологодской и Мурманской областях. В столичном регионе сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.

А на юге объявлено экстренное предупреждение. На Кубани из-за дождей начался подъём воды в реках. В селе под Геленджиком вышел из берегов Вулан. Обычный уровень реки уже превышен на три с половиной метра. В Горячем Ключе подтоплена федеральная трасса "Дон".

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