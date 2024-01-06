Православные христиане готовятся встретить Рождество

Сегодня - сочельник

У православных россиян сегодня - рождественский сочельник. Последний, самый строгий день поста перед светлым праздником Рождества Христова.

Вместе с русской церковью 7 января его отмечают ещё пять православных церквей, а также старообрядцы и монастыри Афона. По традиции, храмы в этот день украшены еловыми ветками.

В Москве утреннее богослужение в Храме Христа Спасителя возглавит патриарх Кирилл. Специально к празднику в кафедральный собор доставили икону Троицы Андрея Рублёва. А ближе к полуночи, по всей стране пройдут торжественные службы.

Рождество открывает период святок - широких гуляний, которые продлятся почти две недели - до Крещения, сообщает "ТВ Центр".

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