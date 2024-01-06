В Индии спасли потерявшегося в джунглях слонёнка

Он отбился от стада

В Индии спасли четырёхмесячного слонёнка, потерявшегося в джунглях. Обычно стадо слонов ищет своих детёнышей. Однако, на этот раз сородичи продолжили свой путь.

Маленький и, видимо, очень любознательный. На что отвлекался слонёнок, никто не знает. Но это что-то так его поразило, что забыл не только о собственной матери, но и обо всех сородичах. Взрослые ушли в одну сторону, он - в другую. Шёл полем, затем лесом. И вдруг очутился в джунглях. А там детёнышам точно делать нечего.

Блуждал прямо как в сказках - три дня и три ночи. Один-одинёшенек. Пока его не заметили смотрители. И схватились за голову. "Анамалай" - заповедник для тигров. Встреча с хищниками детёнышу ничего хорошего не сулила. Сотрудники парка тут же выдвинулись на поиски. Спустя три дня беглеца живого и здорового нашли.

И тогда смотрители решились на опасное и трудное дело - вернуть детёныша родителям. Подключили современные технологии. Больших слонов засекли беспилотники. Стадо успело уйти вперед аж на 20 километров. Чтобы не терять драгоценного времени, детёныша посадили в грузовик. А потом ещё долго пешком. Но перед с встречей с родными, юного любителя приключений пришлось хорошенько окунуть в грязь.

Если слоны заподозрят, что в спасательной операции участвовали люди, то детёныша обратно не примут. Запах человека они не переносят и вообще считают сигналом опасности. Но на этот раз вроде бы обошлось. Слонёнок вернулся в семью.

Первой его встретила мама. Похоже, она тяжело переживала пропажу детёныша. Впрочем, вместо упреков он получил крепкие объятия. Как в настоящей индийской сказке.

Оксана Коваленко, «ТВ Центр»

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