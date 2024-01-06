Собянин: В 2023 году московские школы приняли рекордное число учеников

Мэр сообщил детали

В прошлом году московские школы приняли рекордное число учеников за всю историю города. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр назвал впечатляющую цифру: за парты сели больше 1,1 миллиона ребят.

В 2023 году отличились московские старшеклассники: они успешно сдали ЕГЭ и поставили рекорд по числу дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Есть успехи и у студентов колледжей, которые вышли в лидеры медального зачёта Всероссийского чемпионата "Профессионалы".

В Москве в прошлом году заработали более 40 новых школ и детских садов, отметил Собянин.

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