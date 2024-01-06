ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В 2023 году московские школы приняли рекордное число учеников

14:17
  • суббота
  • 06 января 2024

Мэр сообщил детали

В прошлом году московские школы приняли рекордное число учеников за всю историю города. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр назвал впечатляющую цифру: за парты сели больше 1,1 миллиона ребят.

В 2023 году отличились московские старшеклассники: они успешно сдали ЕГЭ и поставили рекорд по числу дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников.  Есть успехи и у студентов колледжей, которые вышли в лидеры медального зачёта Всероссийского чемпионата "Профессионалы".

В Москве в прошлом году заработали более 40 новых школ и детских садов, отметил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Бауманская инженерная школа
Бауманская инженерная школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.