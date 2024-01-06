В авиакатастрофе погиб голливудский актёр Кристиан Оливер

Ему был 51 год
На Карибских островах погиб голливудский актёр Кристиан Оливер. Он летел на небольшом самолёте. Все, кто был на его борту, погибли во время крушения: актёр, две его дочери и пилот.
Известно, что самолёт сразу после взлёта по непонятной пока причине рухнул в океан, сообщает ТАСС.
Кристиану Оливеру был 51 год, дочерям – 10 и 11 лет. Актёр известен по ролям в сериалах и фильмах "Аванпост", "Параллельные миры", "Восьмое чувство", "Охотники".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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