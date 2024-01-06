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В авиакатастрофе погиб голливудский актёр Кристиан Оливер

12:25
  • суббота
  • 06 января 2024

Ему был 51 год

На Карибских островах погиб голливудский актёр Кристиан Оливер. Он летел на небольшом самолёте. Все, кто был на его борту, погибли во время крушения: актёр, две его дочери и пилот.

Известно, что самолёт сразу после взлёта по непонятной пока причине рухнул в океан, сообщает ТАСС.

Кристиану Оливеру был 51 год, дочерям – 10 и 11 лет. Актёр известен по ролям в сериалах и фильмах "Аванпост", "Параллельные миры", "Восьмое чувство", "Охотники".

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