В Подольске ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

Власти создали оперативный штаб
Режим ЧС локального характера ввели в подмосковном Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу округа Григория Артамонова.
В Подольске третий день ликвидируют последствия аварии в котельной, которая обеспечивает теплом несколько многоквартирных домов и клиническую больницу. Причиной аварии стал гидроудар в системе из-за отключения электроснабжения.
Вечером 5 января в пресс-службе правительства Подмосковья сообщили, что началась подача тепла в Климовске.
В городе создан оперативный штаб, который принимает все меры для оперативного восстановления теплоснабжения.