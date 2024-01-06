В Подольске ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

Власти создали оперативный штаб

Режим ЧС локального характера ввели в подмосковном Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу округа Григория Артамонова.

В Подольске третий день ликвидируют последствия аварии в котельной, которая обеспечивает теплом несколько многоквартирных домов и клиническую больницу. Причиной аварии стал гидроудар в системе из-за отключения электроснабжения.

Вечером 5 января в пресс-службе правительства Подмосковья сообщили, что началась подача тепла в Климовске.

В городе создан оперативный штаб, который принимает все меры для оперативного восстановления теплоснабжения.

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