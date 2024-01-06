Игорь Бутман поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Музыкант назвал Путина самым лучшим президентом

Народный артист России Игорь Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах президента 2024 года. Об этом музыкант заявил в интервью АГН "Москва".

Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина выдвинуться на новый президентский срок и, естественно, поэтому я оставил свою подпись. Мы с Владимиром Владимировичем вместе уже много лет. Я думаю, он самый лучший президент, самый проверенный, тот, которому мы верим. Преобразования, которые произошли в нашей стране за эти годы, они просто огромные. Страна развивается, развивается культура, это я могу точно сказать.

8 декабря Владимир Путин сообщил, что намерен принять участие в выборах президента в 2024 году. Голосование состоится 15-17 марта. Инаугурация избранного президента должна пройти 7 мая.

Президент участвует в выборах как независимый кандидат. В Гостином дворе в Москве открыт предвыборный штаб Путина. В столице и регионах проходит сбор подписей в поддержку главы государства для регистрации его в качестве кандидата на предстоящих выборах.

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