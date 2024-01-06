В трёх областях Украины прогремели взрывы

На всей территории страны объявляли воздушную тревогу

Утром 6 января на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Как сообщают местные СМИ, взрывы прозвучали в Харьковской и Хмельницкой областях, а также в центре подконтрольного ВСУ Херсона.

Как сообщает Минобороны, российские войска уничтожили пункт управления оперативно-тактической группы "Донецк" в районе населённого пункта Красноармейск. Кроме того, поражены 127 артиллерийских подразделений ВСУ.

Без промаха бьют по врагу и экипажи Су-25. Во время боевого вылета они ликвидировали опорные пункты боевиков. А на Запорожском участке фронта прикрывают наступление наших штурмовиков расчёты РСЗО "Град". Массированными ударами они уничтожают скопления живой силы и бронетехники ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

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