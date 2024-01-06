Киев испытывает нехватку военных

Пополнение состава ВСУ сталкивается с новыми препятствиями. Глава немецкого Минюста сообщил, что закон не позволит Берлину депортировать на Украину военнообязанных беженцев. Хотя именно на принудительное возвращение граждан делает ставку Киев. Сейчас в Германии находится более миллиона украинцев.

Законопроект о мобилизации украинские депутаты обсуждают в закрытом режиме. Впрочем, с каждым днём в прессу просачивается всё больше удивительных деталей. С особым рвением, к примеру, обсуждают, как сделать так, чтобы вернуть на родину убежавших за кордон уклонистов.

Пока киевский режим лихорадочно пытается любыми способами набрать полмиллиона призывников, надеясь переломить ситуацию на фронте, на Западе приходит понимание, что конфликт зашёл в тупик. Британское издание Daily Express уверено: достигнуть мира можно только одним способом - поделить территорию Украины.

Тем временем в Вашингтоне всерьёз опасаются, что Дональд Трамп сможет в этом году вернуть себе Овальный кабинет. Вот-вот стартует первый раунд праймериз. Символично, что агитировать за себя Трамп отправился в Айову - один из ключевых штатов, исход выборов в котором сможет существенно повлиять на конечный результат.

На следующей неделе в США стартует судебный процесс, по итогам которого Верховный суд решит - будет или нет допущен Дональд Трамп на предстоящие выборы. Экс-президента обвиняют в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Первое заседание назначено на 8 января. Впрочем, аналитики уверены в том, что Трамп это дело выиграет.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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