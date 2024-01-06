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Блинкен прилетел в Турцию, чтобы укрепить пошатнувшееся влияние США

17:24
  • суббота
  • 06 января 2024

Он намерен обсудить с властями страны ситуацию вокруг сектора Газа

Укрепить пошатнувшееся влияние США на Ближнем Востоке попытается в эти дни глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Он прибыл в Турцию - первую страну своего турне по региону. Одной из главных тем станет ситуация в зоне палестино-израильского конфликта.
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Тем временем ЦАХАЛ продолжает обстрелы сектора Газа. 18 человек погибли в результате удара по жилому дому в Хан-Юнисе. Новым атакам подвергся город Рафах на границе с Египтом, сообщает "ТВ Центр".

На западном берегу реки Иордан продвижение израильских войск встречает ожесточённое сопротивление. Военных вынудили покинуть город Эль-Бира. Продолжается штурм Наблуса и Бейт-Уммара. Неудачей окончился рейд в лагерь беженцев в Восточном Иерусалиме, отпор ЦАХАЛ дала палестинская молодёжь. Серией ракетных ударов израильская армия снова обменялась и с ливанской "Хезболлой".

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