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В штаб Путина доставили подписи в его поддержку из новых регионов

15:23
  • суббота
  • 06 января 2024

Началась проверка подписей

Подписи ещё из 25-ти регионов России привезли волонтёры в центральный избирательный штаб Владимира Путина в поддержку его кандидатуры на выборах президента. Документы прибыли, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Главе государства как самовыдвиженцу необходимо заручиться поддержкой минимум трёхсот тысяч избирателей. Пункты открыты по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

И сегодня стартовала процедура массовой проверки подписей, ранее привезённых из регионов. Выборы президента состоятся в марте и впервые в истории будут проходить три дня: с 15 по 17 марта.

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