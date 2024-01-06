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Школьников из регионов пригласили в Москву на каникулы

16:02
  • суббота
  • 06 января 2024

В рамках проекта "Город открытий"

Почти 400 школьников из десятков российских регионов в новогодние каникулы побывают в Москве в рамках образовательно-туристического проекта "Город открытий".

В их числе ребята из Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По приглашению мэра, они посещают основные культурно-образовательные площадки столицы - Гостиный двор, технопарк "Сколково", Дарвиновский музей.

Организаторы отметили: в декабре Москва получила почётное звание столицы детского туризм, сообщает "ТВ Центр".

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Образовательно-туристический проект "Город открытий"
Образовательно-туристический проект "Город открытий"
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