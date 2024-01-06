Куда сходить на Рождество в Москве

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Рождественские ярмарки, экскурсии, конкурсы и спортивные состязания. В праздничной Москве каждый найдёт себе развлечение по душе. В столичных парках - массовые гуляния и атмосфера зимней сказки. Не пугают даже 20-градусные морозы.

Солнечная поляна расцвела новыми красками. В "Сокольниках" накануне Рождества выбирают лучших художников. Для победы в 20-м фестивале "Живопись на снегу" не нужна подготовка, мольберт и кисти. Главное - настрой, морозоустойчивость и креатив. Это когда с помощью обычной детской лопатки на белоснежных сугробах рождается чистой воды экспрессионизм. Причём, у тех, кто в таких фестивалях ещё никогда не участвовал. За первое место соревнуются дружными семейными командами. Юные розовощекие победительницы светятся от счастья.

Не меньше эмоций и на первенстве Москвы по автокроссу. Кольцевой трек - идеальный, группа поддержки - мощная, юные участники - на высоте. Желание одно: стать сильнее и лучше. Его же испытывают и посетители выставки-форума "Россия" на ВДНХ, на которой представлены все 89 регионов.

Здесь побывали уже более четырёх миллионов гостей. На выставку едут из самых отдалённых уголков, чтобы испытать гордость за нашу страну. Научные открытия и технологические разработки, образовательная и культурная программы. Каждый день здесь проходит более пятисот экскурсий.

Ещё одно место притяжения - московские катки - освещают не только гирлянды, но и улыбки счастливых людей. И не важен возраст или профессия, из какого города или государства они приехали. Главное - предвкушение праздника, который все встречают именно в Москве.

Новый год, а теперь и Рождество в Москве - это действительно путешествие в сказку. Возможность сделать эти праздничные дни незабываемыми и исполнить самые заветные желания в лучшем городе Земли.

Ольга Стрельцова, «ТВ Центр»

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