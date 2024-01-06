"Троицу" Рублёва доставили в Храм Христа Спасителя

Специально к Рождеству

У православных россиян сегодня рождественский сочельник - последний, самый строгий день поста перед светлым праздником Рождества Христова. 7 января его отмечают ещё пять православных церквей, а также старообрядцы и монастыри Афона.

По традиции, храмы в этот день украшены еловыми ветками. А у входов устанавливают так называемые вертепы - композиции с изображением Богоматери, святого Иосифа и младенца Иисуса, лежащего в яслях.

В Москве утреннее богослужение в кафедральном соборе Христа Спасителя возглавил патриарх Кирилл. Специально к празднику туда доставили "Троицу" Андрея Рублёва.

Рождество открывает период святок - широких гуляний, которые продлятся почти две недели, до крещенского сочельника 18 января, сообщает "ТВ Центр".

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