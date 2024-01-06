Столетие "Мосфильма" отметили в Московской филармонии

Юбилей киностудии отмечается в этом году

В Московской филармонии прошёл концерт "Музыка любимого кино", приуроченный к 100-летию "Мосфильма", которое отмечается в наступившем году.

На мероприятии прозвучали фрагменты произведений, написанные для самых любимых кинолент такими известными композиторами как Тихон Хренников, Борис Чайковский, Альфред Шнитке и другими.

К юбилейной дате запланирована целая серия концертов, в том числе Российского национального молодёжного симфонического оркестра и Большого детского хора в Концертном зале имени Чайковского, сообщает "ТВ Центр".

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