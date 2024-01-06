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Собянин: Фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима" посетили 260 тысяч человек

18:15
  • суббота
  • 06 января 2024

Они выпили 20 тысяч литров чая

В столице проходит фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима". За время его проведения гостями московских усадеб стали 260 тысяч человек. Об этом на своём сайте написал Сергей Собянин. Мэр сообщил интересный факт: участники фестиваля выпили около 20 тысяч литров чая.

 С 22 декабря по 8 января в усадьбах организовано свыше 400 просветительских, музыкальных, культурных, развлекательных, спортивных мероприятий. Среди них - костюмированные балы-маскарады и потешные гуляния, интеллектуальные лекции и музыкальные эксперименты, квесты для детей и познавательные экскурсии для взрослых.

Мэр отметил, что даже установившиеся в Москве морозы не стали непреодолимым препятствием для празднования Нового года. Ежедневно парки и фестивальные площадки посещают около полумиллиона человек.

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