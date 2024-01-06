Бастрыкин поручил выявить причины энергоаварий в Подмосковье

В Подольске введён режим ЧС

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в Подмосковье. Организованы масштабные проверки в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. Там без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования.

Наиболее сложная ситуация – в Подольске. Жилые дома и клиническая больница вот уже три дня находятся без теплоснабжения из-за аварии в котельной.

Власти Московской области рассчитывают возобновить подачу отопления в основную часть домов микрорайона к утру 7 января. Жителям будет сделан перерасчёт за тепло, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Утром 6 января в Подольске введён режим ЧС локального характера, он позволил задействовать дополнительные силы и средства. В городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в котельной.

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