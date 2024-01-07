Путин встретил Рождество с семьями военных, погибших на спецоперации

В своей подмосковной резиденции

Президент Владимир Путин встретил рождественскую ночь в Ново-Огарёве вместе с семьями военных, погибших в ходе специальной операции. Некоторых ребят, например, Руслана Семёнова из Тамбова, президент видел раньше. И лично пригласил в Москву. Глава государства обратился к собравшимся в его подмосковной резиденции.

Я вас всех поздравляю с этим праздником тёплым и душевным. Хочу в этой связи отметить. Как вы знаете, многие наши мужчины - мужественные, героические наши ребята и сейчас в праздник с оружием в руках отстаивают интересы нашей страны. Поэтому я хотел бы, чтобы мы вместе с вами всех поздравили с этим праздником. А второе - хотел, чтобы наша встреча была таким ясным, понятным сигналом для всех моих коллег на всей огромной территории Российской Федерации, причём на всех уровнях. Чтобы было ясным сигналом к тому, чтобы всегда и везде, рядом с вами были мои коллеги. Чтобы всегда вы чувствовали рядом с собой людей, которые могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна.

Конкретный и обстоятельный разговор о том, что действительно волнует - льготы, пособия, выплаты. Всё это президент пообещал обсудить с Министерством обороны.

Для детей погибших героев в столице приготовили экскурсионную программу: конюшня президентского полка, московский зоопарк. Наконец - праздничный ужин и поздравления для всей страны.

Рождество, особо отмечает Владимир Путин – праздник, с которым православных поздравляют и представители других конфессий. А значит он как нельзя лучше характеризует братское единение народов России, представители, которых сейчас плечом к плечу на передовой защищают Родину. В полевых храмах или прямо в окопах таинства совершают военные священники. Вера укрепляет дух.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

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