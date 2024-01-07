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Патриарх Кирилл обратился с посланием к верующим

11:27
  • воскресенье
  • 07 января 2024

Он провёл службу в Храме Христа Спасителя

Православные россияне отмечают светлый праздник Рождества Христова. Ночью по всей стране прошли торжественные службы. В Храме Христа Спасителя литургию возглавил патриарх Кирилл. Специально к этому событию в кафедральный собор доставили икону Троицы Андрея Рублёва. 

Предстоятель Русской церкви призвал не забывать о главном: нынешнее торжество являет собой силу любви, ради которой Бог пришёл на землю, а христиане призваны творить добрые дела, оказывать помощь ближним и нуждающимся.

Сегодня мне больше всего хочется пожелать, чтобы каждый дом, каждую семью, каждое сердце озарил просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества. Чтобы мы делились друг с другом этим немеркнущим тёплым светом истинной веры, непоколебимой надежды и подлинной любви, творя добрые дела, утешая и поддерживая тех, кто нуждается в нашей помощи и участии, а значит, наполняя жизнь непреходящим смыслом, радостью, счастьем и миром.

В заключении патриарх поздравил всех с наступившим Рождеством Христовым, сообщает "ТВ Центр".

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