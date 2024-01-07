Захватил позиции противника: подвиг сержанта Сидорова

Бойцы самоотверженно сражаются

Новые подвиги наших военнослужащих. Сержант Владислав Сидоров со штурмовой группой скрытно подобрался к укреплённым позициям боевиков и удерживал их до подхода российской бронетехники. Прямой наводкой блиндаж радикалов был уничтожен, и наши подразделения взяли под контроль окрестности населённого пункта.

Рядовой Дмитрий Ломакин обнаружил на подлёте вражеский беспилотник- разведчик и ликвидировал его с помощью антидронового ружья. А наши бойцы оперативно сменили рубежи и не попали под артобстрел со стороны ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

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