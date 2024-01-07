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Украинская пропаганда скатилась до мракобесия в телеэфире

13:09
  • воскресенье
  • 07 января 2024

Рекламщики издеваются над верующими людьми

Украинская пропаганда скатилась до полного мракобесия. В телеэфире демонстрируют рекламный ролик от известного казино, в котором черти задорно поют в храме и желают, чтобы у каждой русской семьи в этом году на фронте погиб близкий человек.
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После этого ролика с раскольнической православной церковью Украины, за самостоятельность которой развернули кровавую борьбу, всё ясно. Как и с национальным языком. Мучительный перевод населения страны с русского на украинский тоже дал ошеломительный результат. Тремя главными словами 2023 года объявлены: "мобилизация", "контрнаступление" и "уклонист".

Политическую линию киевский режим выбрал успешную. По крайней мере, Зеленский в этом уверен. И снова отчитывается об успехах в своём последнем видеообращении.

Тем временем в США намекают: возможности поставок боеприпасов для украинских ПВО почти исчерпаны. Официальные лица в Белом доме и в Пентагоне предупредили, что Штаты вскоре не смогут обеспечивать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырёх миллионов долларов за штуку.

В Берлине, про щедрость которого рассказывает Зеленский, уже не знают, на чём сэкономить, чтобы наскрести для Киева денег. В наступившем году риторика европейских властей может изменится. К концу 2023 года шесть миллионов 300 тысяч украинских мигрантов приехали в ЕС. И если в Киеве примут законопроект о мобилизации, жители Украины снова массово хлынут в Европу.

Евгения Проскурнова, «ТВ Центр»

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