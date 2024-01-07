В небе над США произошло серьёзное ЧП с пассажирским самолётом

Никто не пострадал

ЧП в небе над Орегоном. Пассажирский "Боин-737" совершил аварийную посадку в американском Портленде из-за разгерметизации салона.

Вскоре после взлёта у лайнера вырвало секцию фюзеляжа, открылся запасной выход. Пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками, а экипажу вернуться в аэропорт вылета.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины выясняют. Компания "Аляска Эйрлайнс" приостановила эксплуатацию всех самолётов данного типа для тщательной проверки, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"