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В небе над США произошло серьёзное ЧП с пассажирским самолётом

14:48
  • воскресенье
  • 07 января 2024

Никто не пострадал

ЧП в небе над Орегоном. Пассажирский "Боин-737" совершил аварийную посадку в американском Портленде из-за разгерметизации салона.

Вскоре после взлёта у лайнера вырвало секцию фюзеляжа, открылся запасной выход. Пассажирам пришлось воспользоваться кислородными масками, а экипажу вернуться в аэропорт вылета.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины выясняют. Компания "Аляска Эйрлайнс" приостановила эксплуатацию всех самолётов данного типа для тщательной проверки, сообщает "ТВ Центр".

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ЧП с пассажирским самолётом
ЧП с пассажирским самолётом
ЧП с пассажирским самолётом
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