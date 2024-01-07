Собянин поздравил москвичей с Рождеством Христовым

Мэр пожелал всем здоровья и благополучия
Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством. Мэр отметил, что этот праздник наполняет мир радостью и любовью, утверждает идеалы добра и милосердия.
Рождество - это искреннее желание делиться душевным теплом, заботиться о близких и всех людях, кто нуждается в нашей поддержке.
Главным украшением праздника в Москве Собянин назвал большой зимний фестиваль. В этом году "Путешествие в Рождество" проходит в десятый раз.
На своей странице "ВКонтакте" мэр написал, что акция "Москва помогает" по сбору новогодних подарков для участников СВО находит живой отклик у горожан. Свет Рождества несёт в себе неиссякаемую энергию добрых дел, которая передаётся от сердца к сердцу.
Мэр пожелал москвичам праздничного настроения, крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин встретил рождественскую ночь в Ново-Огарёве вместе с семьями военных, погибших на спецоперации.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"