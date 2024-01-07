Возбуждено уголовное дело из-за аварии в котельной Подольска

Идут обыски и допросы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска. Подмосковное управление СКР сообщает, что в помещениях организации, обслуживающей котельную в Подольске, проводятся обыски и допрашивается руководство.

Накануне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в Подмосковье. Организованы масштабные проверки в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. Там без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал ситуацию в Подольске тяжёлой. К ликвидации последствий аварии в котельной, которая снабжает теплом микрорайон Климовск и клиническую больницу, подключены силы из других округов Подмосковья. Сейчас подача тепла в часть домов возобновлена, в котельной запущены два котла.

Утром 6 января в Подольске введён режим ЧС локального характера, он позволил задействовать дополнительные силы и средства. В городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в системе теплоснабжения.

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