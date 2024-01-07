Собянин сообщил, что москвичи стали активнее участвовать в благотворительности

Пожертвования идут на добрые дела

Более 80 тысяч москвичей перевели на благотворительность свыше 100 миллионов рублей через портал мэра. Об этом сообщил Сергей Собянин на своём сайте.

Желание помочь ближнему – очень естественное чувство, и, чтобы горожанам проще было участвовать в благотворительности, в 2020 году мы запустили на портале mos.ru специальный сервис. Благодаря ему оказывать поддержку нуждающимся в ней стало гораздо проще.

Сейчас сервисом пользуются 87 проверенных благотворительных организаций. Москвичи могут быть уверены, что их средства пойдут на добрые дела.

Деньги идут на оплату медицинских исследований и лекарств для тяжелобольных детей и взрослых. Также фонды помогают многодетным семьям и попавшим в беду людям.

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