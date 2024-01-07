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Собянин сообщил, что москвичи стали активнее участвовать в благотворительности

14:13
  • воскресенье
  • 07 января 2024

Пожертвования идут на добрые дела

Более 80 тысяч москвичей перевели на благотворительность свыше 100 миллионов рублей через портал мэра. Об этом сообщил Сергей Собянин на своём сайте.

Желание помочь ближнему – очень естественное чувство, и, чтобы горожанам проще было участвовать в благотворительности, в 2020 году мы запустили на портале mos.ru специальный сервис. Благодаря ему оказывать поддержку нуждающимся в ней стало гораздо проще.

Сейчас сервисом пользуются 87 проверенных благотворительных организаций. Москвичи могут быть уверены, что их средства пойдут на добрые дела.

Деньги идут на оплату медицинских исследований и лекарств для тяжелобольных детей и взрослых. Также фонды помогают многодетным семьям и попавшим в беду людям.

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