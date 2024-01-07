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Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение президента выдвигаться на выборы

13:34
  • воскресенье
  • 07 января 2024

Выборы пройдут в марте 2024 года

Ресторатор Ксения Караулова поддержала решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом она заявила в интервью АГН "Москва".

Я считаю, что Владимир Путин на деле доказал свою способность обеспечить безопасность и высокий уровень жизни граждан нашей страны. И сегодня Россия играет одну из ключевых ролей в международной политике. Также я считаю, что наш действующий президент уделяет особое внимание развитию и поддержке малого, среднего бизнеса.

Выборы президента состоится 15-17 марта. Инаугурация избранного главы государства пройдёт 7 мая. Владимир Путин принимает участие в выборах как самовыдвиженец.

В Гостином дворе в Москве работает предвыборный штаб Путина. Туда стекаются подписи, собранные в регионах в поддержку президента. 

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