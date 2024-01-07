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В США скрыли факт болезни 70-летнего главы Пентагона

19:37
  • воскресенье
  • 07 января 2024

Это привело к скандалу

В США на три дня потеряли главу Пентагона. От Белого дома и от Конгресса скрыли факт госпитализации 70-летнего министра обороны.
Медведев вывел Остина на чистую воду

Ллойд Остин попал в отделение интенсивной терапии после проведения некоей медицинской процедуры, которая дала осложнения. Но сообщить об этом руководству страны, законодателям и общественности в ведомстве решились лишь на четвёртый день.

Новость вызвала скандал. Фактически Вооружённые силы страны находились всё это время без непосредственного руководителя. Сам генерал Остин уже признал, что был не прав.

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