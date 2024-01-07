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Путин исполнил мечту 8-летней Кристины из Южно-Сахалинска

15:13
  • воскресенье
  • 07 января 2024

Девочка побывала на Байкале

Увидеть Байкал помог Владимир Путин восьмилетней жительнице Южно-Сахалинска. О её мечте президент узнал на международной выставке-форуме "Россия", когда снял новогодний шар с ёлки желаний.

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Во время поездки маленькая Кристина прогулялась по заледеневшей поверхности озера, посмотрела на гладь Ангары, впадающей в Байкал. Кроме того, девочка со своей семьей посетила один из крупнейших архитектурно-этнографических музеев под открытым небом "Тальцы", где покаталась на санях и попробовала чай из самовара.

А в завершении поездки гостья из Южно-Сахалинска посмотрела на представление очаровательных нерп и пообщалась с учёными, сообщает "ТВ Центр". 

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