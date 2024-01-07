В зоне СВО сбиты два украинских самолёта

Об этом сообщает Минобороны

В зоне спецоперации российские войска сбили два украинских самолёта Су-25 и Су-27, а также поразили позиции противника в 117-ти районах, сообщили в Минобороны.

Надёжно защищают наши войска от атак с воздуха зенитно-ракетные комплексы "ТОР-М2". Только за последний месяц один из расчётов уничтожил больше десяти беспилотников и две бомбы, направленных в сторону мирного Мариуполя.

Круглосуточно наносят удары по врагу наши миномётчики. Получив координаты от разведки, они уничтожили группу боевиков на купянском участке фронта. Там российские войска продолжают теснить националистов, сообщает "ТВ Центр".

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