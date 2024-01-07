Собянин рассказал об уникальной находке московских археологов в Замоскворечье

Обнаружены старинные предметы

Фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков нашли во время раскопок на Большой Татарской улице. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин. Раскопки проходили на месте Татарской слободы, населённой выходцами из Золотой Орды.

Мэр отметил, что теперь можно представить, как выглядел праздничный стол жителей Замоскворечья около 150 лет назад. Специалистам удалось восстановить большую коллекцию чайного и столового фарфора.

Во время раскопок обнаружены изделия известных и совсем небольших фарфоровых заводов Российской империи.

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