Умер режиссёр Олег Рябоконь

Ему было 84 года
Умер советский и российский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств, поэт Олег Рябоконь. Ему было 84 года
Как сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, режиссёр скончался вечером 6 января.
Вся жизнь Олега Рябоконя была связана с Петербургом, где он родился и окончил сначала Ленинградский военно-механический институт, а затем – Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.
Рябоконь известен зрителям по таким фильмам, как "Али-Баба и сорок разбойников", "Перегон", "Физики", "Шаги императора" и телеспектаклю "Эзоп".
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