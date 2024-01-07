Дело возбуждено после взрыва в подмосковной кальянной

Один из гостей взорвал гранату
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в подмосковной кальянной, сообщает ТАСС.
В заведении в Домодедове 43-летний мужчина кинул гранату, в результате чего пострадали три человека. Инцидент произошёл во время словесной перепалки подозреваемого с посетителями кальянной.
От взрыва гранаты пострадали двое мужчин 2002 и 1995 годов рождения. Они были незамедлительно госпитализированы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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