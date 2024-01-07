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Дело возбуждено после взрыва в подмосковной кальянной

18:22
  • воскресенье
  • 07 января 2024

Один из гостей взорвал гранату

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в подмосковной кальянной, сообщает ТАСС.

В заведении в Домодедове 43-летний мужчина кинул гранату, в результате чего пострадали три человека. Инцидент произошёл во время словесной перепалки подозреваемого с посетителями кальянной.

От взрыва гранаты пострадали двое мужчин 2002 и 1995 годов рождения. Они были незамедлительно госпитализированы.

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