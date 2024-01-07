ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин подвёл итоги просветительского проекта "Знание.ВДНХ" за 2023 год

19:04
  • воскресенье
  • 07 января 2024

Проведена большая работа

В прошлом году в проекте "Знание.ВДНХ" прошло более 680 мероприятий, в которых приняли участие 36 тысяч человек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Собянин рассказал об уникальной находке московских археологов в Замоскворечье
Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Рождеством Христовым

Мэр напомнил, что бесплатная образовательная программа была запущена в 2016 году. Она объединяет ведущих учёных, исследователей, экспертов из различных областей науки и искусства.

В прошлом году популярный у москвичей проект разделили на два направления – Лекторий и Арт-лаборатория ВДНХ. Было уделено большое внимание космосу и авиации.

Участники проекта среди прочего узнали, куда пойти учиться будущим покорителям космоса и получили уникальную возможность встретиться с космонавтом Еленой Серовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Проект "Знание.ВДНХ"
Проект "Знание.ВДНХ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.