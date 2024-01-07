Собянин подвёл итоги просветительского проекта "Знание.ВДНХ" за 2023 год

Проведена большая работа

В прошлом году в проекте "Знание.ВДНХ" прошло более 680 мероприятий, в которых приняли участие 36 тысяч человек. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что бесплатная образовательная программа была запущена в 2016 году. Она объединяет ведущих учёных, исследователей, экспертов из различных областей науки и искусства.

В прошлом году популярный у москвичей проект разделили на два направления – Лекторий и Арт-лаборатория ВДНХ. Было уделено большое внимание космосу и авиации.

Участники проекта среди прочего узнали, куда пойти учиться будущим покорителям космоса и получили уникальную возможность встретиться с космонавтом Еленой Серовой.

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