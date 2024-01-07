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Прокуратура отчиталась о ликвидации коммунальных аварий в Подмосковье

18:33
  • воскресенье
  • 07 января 2024

Прокуроры работали в нескольких городах области

Подмосковная прокуратура заявляет, что устранены последствия аварийных ситуаций в коммунальной сфере и произведены необходимые ремонтные работы в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиево-Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Подмосковья.
Губернатор Воробьёв назвал ситуацию с отоплением в Подольске тяжёлой

После прихода в столичный регион сильных морозов в нескольких городах Подмосковья произошли аварии в энергосетях и на теплотрассах. Тысячи человек остались без тепла и света.

Наиболее острая ситуация сложилась в микрорайоне Климовск города Подольска. Там из-за аварии в котельной без тепла остались жители нескольких десятков многоэтажных домов и клиническая больница.

6 января в Подольске был введён режим ЧС локального характера. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв утром 7 января назвал ситуацию с теплом в Климовске тяжёлой и сообщил, что два котла котельной запущены, теплоснабжение жилых домов восстанавливается.

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