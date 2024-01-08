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Силы ПВО России перехватили 39 беспилотников ВСУ

10:33
  • понедельник
  • 08 января 2024

И 14 снарядов РСЗО

Расчётами ПВО за минувшие сутки было перехвачено 14 снарядов РСЗО, шесть противокорабельных ракет "Нептун" и 39 украинских беспилотников.
Беспилотник США 20 часов летал вблизи Крыма

Тем временем после массированной артподготовки мотострелки смогли продвинуться в восточных кварталах Георгиевки. Противник дважды пытался контратаковать, но безуспешно.

Под Артёмовском ивановские десантники захватили ещё один опорный пункт националистов. Бойцы скрытно подобрались к позициям ВСУ и открыли шквальный огонь.

Вдоль всей линии соприкосновения радикалы бьют тревогу. Всё чаще по ним наносят удары российские дроны, от которых пока нет средств защиты. Российские бойцы не спешат раскрывать секреты. Но известно, что против военной новинки не эффективны системы РЭБ. Выросла точность попаданий и дальность полёта.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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