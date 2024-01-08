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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

11:26
  • понедельник
  • 08 января 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

Минобороны представило новые примеры мужества наших военных, участвующих в СВО.

Захватил позиции противника: подвиг сержанта Сидорова
Спас боевую машину: подвиг рядового Белогурова

Ефрейтор Владислав Надежкин оборонял наши позиции на одном из тактических направлений. Во время несения боевой службы Владислав обнаружил приближающийся беспилотник ВСУ, оперативно доложил об этом командованию и применил средства радиоэлектронной борьбы. Барражирующий боеприпас противника потерял управление, упал и сдетонировал, не нанеся урон нашим войскам.

Старший сержант Владимир Заика вышел на танковую дуэль с неонацистами, которые попытались атаковать наши позиции. Первым же выстрелом Владимир уничтожил танк ВСУ, вторым - нанёс серьёзные повреждения ещё одной боевой машине. Смелые и решительные действия старшего сержанта Заики и слаженность его экипажа позволили отразить атаку, нанести существенный урон неонацистам и заставить их отступить, сообщает "ТВ Центр".

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