Немецкие фермеры перекрыли тракторами дороги в Берлине

Началась общенациональная акция протеста

Массовые акции протеста фермеров проходят в Германии. Общенациональную забастовку они начали после того, как власти объявили об отмене льгот для работников этой отрасли.

Первая тракторная колонна въехала в Берлин, фермеры собираются протестовать неделю и призывают сограждан перекрывать дороги по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

Поддержать забастовку планируют и работники железной дороги – они добиваются повышения заработной платы. Из-за протестов некоторые школы в стране решили перевести на удалённое обучение. Министр финансов Кристиан Линднер не скрывает, что причина экономического кризиса, в том числе в антироссийских санкциях, из-за которых выросли цены на топливо.

Немецкие СМИ провели исследование и выяснили, что две трети жителей не одобряют работу канцлера Олафа Шольца и хотели бы, чтобы он покинул свой пост.

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