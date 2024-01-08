В Петербурге всю ночь тушили пожар на складе с картоном

Пострадавших нет

В Санкт-Петербурге всю ночь тушили крупный пожар. В Невском районе горел ангар с полиэтиленом и картонной упаковкой.

Огонь распространился на площади в четыре тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен второй уровень сложности, к тушению привлекли более 50 спасателей, сообщает "ТВ Центр".

В соцсетях жители делятся пугающими и одновременно впечатляющими кадрами - высота пламени по словам очевидцев, достигала десятка метров. По предварительным данным, пострадавших нет, причину возгорания определят специалисты.

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