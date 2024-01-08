Жителям Подольска сделают перерасчёт за отопление из-за аварии в котельной

Об этом сообщил губернатор Подмосковья

Жителям микрорайона Климовск в Подольске сделают перерасчёт за коммунальные услуги. Об этом у себя в Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платёжке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию – оплата будет считаться по декабрьскому платежу", - сообщил глава региона.

Вечером 7 января подмосковная прокуратура сообщила, что устранены последствия аварийных ситуаций в коммунальной сфере в нескольких подмосковных городах.

После прихода в столичный регион сильных морозов в Подольске, Солнечногорске, Лыткарино и других городах области произошли аварии в энергосетях и на теплотрассах. Тысячи человек остались без тепла и света.

Наиболее острая ситуация сложилась в микрорайоне Климовск города Подольска. Там из-за аварии в котельной без тепла остались жители нескольких десятков многоэтажных домов и клиническая больница.

6 января в Подольске был введён режим ЧС локального характера. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв утром 7 января назвал ситуацию с теплом в Климовске тяжёлой и сообщил, что два котла котельной запущены, теплоснабжение жилых домов восстанавливается.

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