Собянин: В 2023 году сеть наземного метро в Москве выросла вдвое

Мэр рассказал о планах на будущее

Серей Собянин рассказал о планах развития Московских центральных диаметров. На своём сайте мэр подвёл итоги 2023 года и обозначил приоритеты на наступивший год.

Минувший год стал знаковым для Московских центральных диаметров, сеть которого выросла вдвое. В августе мы вместе с ОАО "РЖД" открыли МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", который соединил Зеленоград и подмосковный город Раменское.

В сентябре заработал четвёртый диаметр "Калужско-Нижегородский", он соединил Апрелевку и Внуково на западе с Железнодорожным на востоке. Строительство этого диаметра Собянин назвал самым сложным: нужно было соединить разрозненные направления Московской железной дороги: Калужское и Нижегородское.

Мэр поделился планами на 2024 год. В частности, будет завершено строительство нового московского городского вокзала "Митьково" МЦД-3 и реконструирована станция "Щербинка" МЦД-2. Ещё должен заработать новый вестибюль на Белорусском вокзале, а на станции "Тестовская" МЦД-4 построят вестибюль с выходом к Москва-Сити.

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